محافظ الحيزة يعاين تطوير أنفاق المشاة بكوبرى عباس

جدة - نرمين السيد - وأشار محافظ الجيزة، إلى ضرورة أن تشمل أعمال التطوير كافة المساحات الفضاء ومعالجة أعمال التدبيش وصيانة ورفع كفاءة الحدائق والأسوار وتوفير ساحات انتظار وتحسين مستوى النظافة بالشوارع المحيطة وتهذيب الأشجار وتطوير منظومة الإنارة والمرور لتحسين المظهر الجمالى ومنع أى ممارسات عشوائية والقضاء على الاشغالات والتعديات. وأكد المحافظ، ضرورة أن يتم توفير أماكن للتنزه وتوفير مساحات خضراء وممشى للمواطنين المترددين على المنطقة وذلك بالمجان إلى جانب إتاحة نقاط خدمية لاستثمارها فى توفير مخصصات مالية للإنفاق على أعمال التطوير والصيانة. رافق المحافظ خلال الجولة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الإسكان بالجيزة ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بالجيزة.

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