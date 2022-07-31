رئاسة مؤتمر ”COP27” تعلن عن مبادرة لتشجيع الاستثمار في مجالات العمل المناخي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 12:28 مساءً - أعلنت الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، عن مبادرة غير مسبوقة لتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالعمل المناخي، ووضع مشروعات المناخ وفرص الاستثمار فيها على طاولة واحدة مع المستثمرين ومنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية وغيرها من الجهات الفاعلة، بغرض البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات التي من شأنها تحقيق أهداف العمل المناخي.

وتتضمن المبادرة المصرية عقد خمسة منتديات إقليمية كبرى بحيث يعقد المنتدى الخاص بإفريقيا في #أديس_أبابا بوصفها مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، ويعقد المنتدى الثاني في بانكوك مقر لجنة #الأمم_المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة "آسيا- باسيفيك" في الخامس والعشرين من أغسطس، بينما تستضيف سانتياجو مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي المنتدى الثالث في الأول والثاني من سبتمبر، فيما تستضيف بيروت مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في العشرين من سبتمبر، على أن يتم عرض نتائج هذه الاجتماعات في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر.

بدوره.. صرح رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27" الدكتور #محمود_محيي_الدين، بأن هذه المبادرة تستهدف مناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الغذاء والمياه وتطوير نظم الري وزيادة الإنتاجية الزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية المتعلقة بها والتحول الرقمي في إدارة وتشغيل هذه القطاعات، بما يساعد في التنفيذ الفعلي لمشروعات المناخ، ومن ثم تحقيق أهداف العمل المناخي وتوفير فرص عمل في الأقاليم الخمسة والدول التابعة لها.