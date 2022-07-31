حياة كريمة.. المشروعات الخدمية لا تتوقف فى محافظات مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيانات للتنمية المحلية، فقد شهدت محافظة البحيرة تنفيذ 8379 مشروعا داخل 6 مراكز بالمرحلة الأولى، فى الوقت الذى تم فيه إنشاء 25 مجمعا زراعيا فى سوهاج بهدف تحسين جودة خدمات المواطنين.

وفى محافظة "المنيا" فقد تم إنشاء سجل مدنى وشهر عقارى وبريد وتموين بقرية نزلة أسمنت، أما فى الأقصر فمستهدف تنفيذ 500 مشروع بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه.