مصر للطيران تشارك فى احتفالات 23 يوليو حول العالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والمسئولين بكل دولة خلال شهر يوليو الجارى من بينهم أيرلندا وسويسرا ورواندا والهند وتركيا وبلجيكا وإثيوبيا وغيرها من الدول وذلك فى ضوء واجبها الوطنى لكونها تجوب العالم رافعة اسم مصر وعلمها.

وزار الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، جمهورية أيرلندا على خط مصر للطيران الجديد من القاهرة إلى دبلن وشارك خلال زيارته فى احتفالية ذكرى الثورة، وخلال فترة الاحتفالات قام ممثلو مصر للطيران باستعراض آخر العروض الترويجية وسياسات الشركة خلال الفترة الحالية والتى تأتى تزامنا مع احتفالها بعيدها التسعين كأول شركة طيران أنشئت فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعوة للضيوف لزيارة مصر والاستمتاع بالمناطق السياحية والأثرية.

ومن جانبهم، أعرب المشاركون عن سعادتهم وتقديرهم لهذه الدعوات والهدايا التذكارية التى حرصت الشركة الوطنية على تقديمها لهم كما التقطوا عددا من الصور التذكارية مع شعار احتفالية التسعين عاما لمصر للطيران.