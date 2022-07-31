«كبار السن والمرضى» على أولوية اهتمامات مصلحة الجوازات

جدة - نرمين السيد - استقبلت أقسام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.





جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل جميع الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وواصلت الإدارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.