اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا

جدة - نرمين السيد - اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، اليوم الأحد، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ البطولة، والتى ينظمها الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة 16 جامعة ومعهدا.





حضر الاجتماع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضى للجامعات، والدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، والدكتور مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضى للجامعات، وك.بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضى للجامعات، وك.طاهر الزينى مدير النشاط الرياضى بجامعة الإسكندرية، وك.أسامة خير مسؤول الاتحاد الرياضى للجامعات، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية. واستعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذى سيقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة فى البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمنى، وجدول المباريات، وحفل الختام. وأكدت اللجنة حرصها على تنظيم هذا الحدث الرياضى الهام الذى يقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.

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