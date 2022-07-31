إدارة الشكاوى بـ”الهجرة” تنجح في حل أزمة مواطن مصري بالسعودية وعودته إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 11:22 صباحاً - السفيرة نبيلة مكرم: الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف

تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تقريرا بشأن موقف تلقي شكاوى المواطنين بالخارج الواردة خلال شهري مايو ويونيو 2022 والاستجابة لها، أعده السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشئون الجاليات.

ومن ناحيتها، وجهت وزيرة الهجرة الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلي الوزارة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أن الوزارة نجحت في إعادة مواطن مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع الجهات المعنية في كل من مصر والسعودية.

وتابعت الوزيرة أن الأمر بدأ مع تلقي الوزارة طلبا من مواطن مصري بمدينة الرياض -يعمل مستشارا قانونيا بإحدى الشركات لمدة عامين- يفيد أن صاحب العمل قام بفصله تعسفيًا وقدم بلاغ هروب ضده دون إبداء أية أسباب، ما أدى ذلك إلى تضرر المواطن ووقوعه في العديد من المشاكل ومنها عدم قدرته على العودة إلى أرض الوطن.

وعلى الفور، أجرت السفيرة نبيلة مكرم اتصالات للتنسيق لرفع الظلم عن المواطن المصري، وبالمتابعة المستمرة مع المواطن والجهات المعنية حصل المواطن بالفعل على تأشيرة خروج نهائي وعاد إلى أرض الوطن بسلام.

وفي السياق ذاته، تؤكد السفيرة نبيلة مكرم أن الدولة المصرية تقف في صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازي مع احترام قوانين البلد المضيف، موضحة الحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.