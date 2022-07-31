انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد البلهارسيا بالمنتزه

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسكندرية اليوم، الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد ديدان البلهارسيا، مستهدفة المناطق ذات نسب الإصابة الأعلى بمنطقة المنتزه الطبية، وتشمل قرية باب الأحرار بمنطقة وسط الطبية وقريتى الطوير وإبراهيم موسى.





وقالت الدكتورة أمل السنباطى، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية صحة الإسكندرية، إن الحملة تستهدف تطعيم المواطنين من سن 4 سنوات وحتى 65 سنة، موضحة أنه سيتم تنفيذ خطة التحريك المجتمعى أيضا للتوعية بالحملة بالاشتراك مع إدارة التثقيف الصحى بالمديرية. وأضافت أن الحملة ستستمر حتى 11 أغسطس المقبل تحت رعاية الدكتورعنانى إسماعيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، موضحة أن الحملة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للقضاء على البلهارسيا فى إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية.

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