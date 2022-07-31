القوى العاملة: توفير 3577 فرصة عمل فى 16 محافظة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك من خلال 66 شركة ومصنع قطاع خاص فى 16 محافظة لشغلها خلال شهر أغسطس 2022.

وأشار سعفان، إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg" النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" ورشحت الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح سعفان، أن هذه الفرصة متوفرة فى 16 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والوادى الجديد، ودمياط، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، والبحر الأحمر، والبحيرة، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء.

ولفت سعفان، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 300 فرد أمن، و350 سائقًا، و200 مندوب مبيعات، و250 مسئول تسويق، و15 مشرفًا للمبيعات.

وتابع الوزير، قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل فى 250 عامل خياطة، و10 عمال طباعة، و15 عاملا للتعبئة والتغليف، و50 عامل مكواة، و5 عمال أورليه، و5 عمال سنجر، و2 مساعدين، و4 عمال مخزن، و2 سائق كلارك، ومراقب أمن.

وفى الجيزة، مطلوب 25 محاسب فرع، و20 مسئولا للاستعلامات، و60 كاشيرًا، و95 بائعًا، و35 أمن كاميرات، و25 مندوبًا للتوصيل، و30 عاملاً للنظافة.

ووفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل، شملت: 15 عامل خياطة، و10 عمال أوفر، و10 عمال أرضية، و19 عاملاً للتعبئة، و20 عاملا للبيع، و6 عمالة عادية، و20 عاملاً للنظافة، و20 منسقًا للممرات.

وفى قنا وأسوان والوادى الجديد شمال سيناء، مطلوب: 2 محاسب، ومهندس، و5 عمال إنتاج، و5 مشرفين باص، و17 عاملاً للزراعة، ومدرسة لغة إنجليزية، ومشرفة رياض أطفال، ودادة، و4 مشرفين غرف، وصراف مطعم، و2 سائق.

وفى المنيا وأسيوط 251 فرصة على مجموعة وظائف، منها: 25 منسقة ميدانية، و4 أخصائيين تنمية، و4 منسقين تنمية، و10 مندوبين تسويق، و3 أخصائيين تمويل، و35 أخصائيين تمويل، و5 فنيين تبريد وتكييف، و5 فنيين غسالات، و5 فنيين ثلاجات، و100 فرد أمن، و50 عاملا للإنتاج، و4 أفراد لوظيفة استورجى، و4 نجارين، وعامل عادى.

وتم توفير فرص عمل دمياط والبحيرة، تمثلت فى: 80 أخصائى خدمات مالية فردى وجماعى، و30 مندوبًا للمبيعات، و4 مشرفات رياض أطفال، و15 عاملاً للإنتاج، وسكرتارية، و50 عمالة عادى، و5 سائقين لودر، و5 سائقين كلارك، و5 سائقين حفار، و5 سائقين قلاب، و2 فرد أمن، وفنى كهرباء كنترول، وأمين مخزن، و2 فنى طباعة، و2 مساعد فنى طباعة، و2 فنى دبوس، و3 عمال رص، و3 عمال خدمات.

وفى البحيرة مطلوب: 7 مهندسين زراعيين، و2 مهندس كهرباء، و30 عاملا لمزرعة، و53 عمالة عادى، و6 سباكين، و4 كهربائيين، و2 فنى تبريد وتكييف، و75 عاملا للخياطة، و15 مكوجى، و25 عاملا للتعبئة والتغليف، و10 عمال إنتاج، و7 أمناء مخازن، و2 فرد أمن، و4 سائقين، و2 فنى تشغيل.

أما فى الشرقية مطلوب: 320 عاملا للإنتاج، و75 عاملا للخدمات، و50 مراقبًا للجودة، و150 خياطًا، و35 مندوبًا للمبيعات، و25 مسئولا للتمويل، و10 محاسبين، و50 مساعدًا، و9 مراقبين كاميرات إدارى، و2 أمن وسلامة، و2 سائق، و20 نجارًا، و10 منجدين، و10 مساعد نجار، و10 برادات، و10 إداريين، و4 عمال خدمات.

أما عن البحرالأحمر، وفرت الوزارة عددًا من الفرص، منها: 4 مضيفين، و7 مساعدين مضيف، و5 طباخين، و8 عمال زراعيين، و21 عاملا للتجهيز والتحضير، و11 مشرفًا للغرف، و6 عمال للمناطق العامة، و3 عمال مغسلة، و3 فنيين سباكة، و3 فنيين تبريد وتكييف، وفنى كهرباء، ومشرف أدوار، ومساعد رئيس قسم، ونقاش، وفنى معدات، وفنى كهرباء، وفنى سلامة، و10 خبراء أغذية، و14 عاملا للنظافة، و2 موظف استقبال، موظف حجز.