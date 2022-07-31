تنظيم ندوة بالوادى الجديد حول دور التدريب المهنى فى توفير فرص العمل

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بضرورة توفير فرص عمل لخريجى الدورات التدريبية التى تعقد من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة التابعة للوزارة، ومتابعة أحوالهم بعد التشغيل لضمان استقرار وضعهم الوظيفى.





ووجه وزير القوى العاملة، المديريات، بالتشجيع على مفهوم ريادة الأعمال ومساعدتهم فى فتح مشروعات صغيرة لهم بعد اتمام التدريب، وتذليل العقبات أمامهم بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد: إنه فى هذا الإطار نظمت المديرية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز مشروعك بالوحدة المحلية لمركز الخارجة، ندوة توعية بأهمية التدريب المهنى الذى تقدمه وزارة القوى العاملة فى التشغيل وتوفير فرص العمل لخريجى الدورات التدريبية، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة على المهن التى قاموا بالتدريب عليها.

واشار مدير المديرية إلى أن الندوة استهدفت المتدربين فى الدورات التدريبية المنعقدة حاليا بمركز التدريب المهنى، مؤكدا أن الندوات التثقيفية التى يتم تقديمها للمتدربين تتم تحت رعاية محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية لتوفير فرص العمل وتشجيع الشباب من الجنسين على عمل مشروعات صغيرة وتعريفهم بكيفية إنشاء المشروعات والحصول على التمويل اللازم والقيام بعمليات التسويق للمنتجات، وعمل دراسات الجدوى.

من جانبهم، قدم مسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعك الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، وفريق عمل المديرية فى إدارة التدريب المهنى على الجهود الحثيثة التى يقومون بها من أجل تقديم أفضل البرامج التدريبية على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظة.