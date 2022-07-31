حياة كريمة فى مطروح.. انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بنسبة 100% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - بنسبة تنفيذ 100% أنهت محافظة مطروح المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى استمرت على مدار عامين تمّ خلالها تنفيذ 103 مشروعات فى 11 قرية، بتكلفة 217 مليون جنيه.





وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "حياة كريمة فى مطروح.. انتهاء مشروعات المرحلة الأولى بنسبة %100"، سلط فيه الضوء على أن أعمال المبادرة شملت مراكز: "مطروح والضبعة والحمام وسيوة برانى". مبادرة حياة كريمة فى مطروح، لم تتوقف عند أعمال الإنشاءات فقط، لكنها سعت إلى إعانة الأسر غير القادرة على سداد رسوم التصالح على مخالفات البناء وبدأت الخطوات الجادة بقرار من وزارة التنمية المحلية التى وجهت بتنظيم لجان لمعاينة الأسر غير القادرة حتى تقوم بدعمهم والسداد عنهم، حسبما أوضح التقرير. وأجرت لجان التنمية المحلية عمليات تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين غير القادرين بقرى حياة كريمة، وانتهت من أعمالها وحصر الأسر المستحقة للدعم بإجمالى 1107 مستفيد على مستوى القرى.

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