اجتماع اللجنة العليا المُنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 10:25 صباحاً - برعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتمعت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، بحضور د. عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ود.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، ود.مها الصغير عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وك.بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وك.طاهر الزيني مدير النشاط الرياضي بجامعة الإسكندرية، وك.أسامة خير مسؤول الاتحاد الرياضي للجامعات، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية.

وخلال فعاليات الاجتماع، ناقشت اللجنة كافة الموضوعات المتعلقة بالتجهيز والإعداد لتنفيذ مسابقة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا المصرية، والتي يُنظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، خلال الفترة من 19 – 24 أغسطس المقبل على ملاعب جامعة الإسكندرية، بمشاركة (١٦) جامعة ومعهدًا.

كما استعرضت اللجنة البرنامج العام للبطولة، بداية من استقبال الوفود، وفقرات حفل الافتتاح الذي سيُقام مساء يوم السبت الموافق 20 أغسطس المُقبل على ملاعب كرة القدم بكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير بالإسكندرية، بحضور رؤساء الجامعات المصرية المشاركة في البطولة، وطابور العرض، واستعراض الفقرات الفنية، والبرنامج الزمني، وجدول المباريات، وحفل الختام.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على تنظيم هذا الحدث الرياضي الهام الذي يُقام لأول مرة داخل الجامعات المصرية بما يليق بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام، والرياضة الجامعية بشكل خاص.