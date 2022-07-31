وزير القوى العاملة : توفير 3577 فرصة عمل في 16 محافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 10:25 صباحاً - تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 3577 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 66 شركة ومصنع قطاع خاص في 16 محافظة لشغلها خلال شهر أغسطس 2022.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 16 محافظة هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والقليوبية، والغربية ، والدقهلي، والوادي الجديد، ودمياط ، وأسيوط، والمنوفية، وأسوان، والبحر الأحمر، والبحيرة، والمنيا، وقنا، وشمال سيناء .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 300 فرد أمن ، و 350 سائق ، و 200 مندوب مبيعات ، و 250 مسئول تسويق ، و15 مشرف مبيعات .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 250 عامل خياطة، و 10 عامل طباعة، و15 عامل تعبئة وتغليف، و 50 عامل مكواة، و 5 عمال أورليه، و5 عمال سنجر، و 2 مساعدين، و 4 عمال مخزن ، و 2 سائق كلارك ، ومراقب أمن .

وفي الجيزة مطلوب 25 محاسب فرع ، و20 مسئول إستعلامات ، و 60 كاشير، و95 بائع، و35 أمن كاميرات، و25 مندوب توصيل، و30 عامل نظافة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت : 15 عامل خياطة ، و 10 عامل أوفر ، و 10 عامل أرضية ، و 19 عامل تعبئة ، و 20 عامل بيع ، و 6 عمالة عادية ، و 20 عمال نظافة ، و 20 منسق ممرات .

وفي قنا وأسوان والوادي الجديد شمال سيناء مطلوب: 2 محاسب ، ومهندس ، و5 عامل إنتاج ، و5 مشرفة باص ، و17 عامل زراعة ، ومدرسة لغة إنجليزية ، ومشرفة رياض أطفال ، وداده ،و 4 مشرف غرف ، وصراف مطعم ، و 2 سائق .

وفى المنيا وأسيوط 251 فرصة على مجموعة وظائف منها : 25 منسقة ميدانية ، و 4 أخصائي تنمية، و4 منسق تنمية، و 10 مندوب تسويق، و 3 أخصائي تمويل، و 35 أخصائي تمويل، و 5 فني تبريد وتكييف ، و5 فنى غسالات، و 5 فني ثلاجات، و100 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و4 استورجي ، و 4 نجار ، وعامل عادي .

كما تم توفير فرص عمل دمياط والبحيرة تمثلت في : 80 أخصائي خدمات مالية فردى وجماعى ، و 30 مندوب مبيعات ، و 4 مشرفات رياض أطفال ، و 15 عامل إنتاج ، و سكرتارية ، و 50 عامل عادى ، و 5 سائق لودر ، و 5 سائق كلارك ، و 5 سائق حفار ، و 5 سائق قلاب ، و 2 فرد أمن ، وفنى كهرباء كنترول ، وامين مخزن ، و 2 فنى طباعة ، و 2 مساعد فنى طباعة ، و 2 فنى دبوس ، و 3 عامل رص ، و 3 عامل خدمات .

وفي البحيرة مطلوب : 7 مهندس زراعى ، و 2 مهندس كهرباء ، و 30 عامل مزرعة ، و 53 عامل عادى ، و 6 سباك ، و 4 كهربائي ، و 2 فنى تبريد وتكييف ، و 75 عامل خياطة ، و 15 مكوجى ، و 25 عامل تعبئة وتغليف ، و 10 عامل إنتاج ، و 7 امين مخازن ، و 2 فرد أمن ، و 4 سائق ، و 2 فنى تشغيل .

أما فى الشرقية مطلوب : 320 عامل إنتاج ، و 75 عامل خدمات ، و 50 مراقب جودة ، و 150 خياط ، و 35 مندوب مبيعات ، و 25 مسئول تمويل ، و 10 محاسبين ، و 50 مساعد ، و 9 مراقب كاميرات إداري ، و 2 أمن وسلامة ، و 2 سائق ، و 20 نجار ، و 10 منجدين ، و 10 مساعد نجار ، و 10 براد ، و 10 إداريين ، و 4 عمال خدمات .

أما عن البحرالأحمر ، فقد قامت بتوفير عدد من الفرص ، منها : 4 مضيف ، و 7 مساعد مضيف ، و 5 طباخ ، و 8 عامل زراعي ، و 21 عامل تجهيز وتحضير ، و11 مشرف غرف ، و6 عامل مناطق عامة ، و 3 عامل مغسلة ، و 3 فنى سباكة ، و 3 فني تبريد وتكييف ، وفني كهرباء ، و مشرف أدوار، و مساعد رئيس قسم، و نقاش، وفنى معدات، و فنى كهرباء، و فني سلامة، و10 خبير أغذية، و14 عامل نظافة، و2 موظف استقبال ، موظف حجز .