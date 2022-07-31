عبد العاطى : الرى تشارك في أعمال مبادرة ”حياه كريمة” لتحقيق التنمية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 31 يوليو 2022 10:25 صباحاً - - تأهيل ١٢٠١ ترعة بأطوال ٤١٤٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة

- (٦) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة

- تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بالوادى الجديد

- تنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمحافظة المنيا

- تدبير (١٠٨) قطعة أرض بمساحة ٢١٦ ألف متر مربع بـ (١١) محافظة لإقامة عدد ١١٩ مشروع خدمي عليها

عقد السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد الدكتور/ رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى لإستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وصرح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تشارك بشكل محورى في أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً ، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق ، وتوفير فرص العمل ، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ، والإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة ، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في (٥٤) مركز من مراكز المرحلة الاولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق (٢٠) محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف سيادته أن تم ويجرى تأهيل ١٢٠١ ترعة بأطوال إجمالية ٤١٤٦ كيلومتر بمراكز حياه كريمة ، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى ٢٣٩٢ كيلومتر ، وجارى العمل في ترع بأطوال تصل إلى ١٧٥٤ كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ عدد (٢) عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان وجارى العمل بعدد (٤) عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، كما تم الإنتهاء من تشغيل عدد (٨) آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول ٤٢٠ متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير عدد (١٠٨) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢١٦ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ) ، وذلك لإقامة عدد (١١٩) مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي النصيب الأكبر من الأراضي المتوفرة بعدد ٤٨ قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب (١٣ قطعة) ثم المراكز الطبية (٨ قطع) ، المواقف النموذجية (٦ قطع) ، المدارس (٥ قطع) ، الأسواق الحضرية (٥ قطع) ، الوحدات البيطرية (٤ قطع) ، وحدات الإسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحي (٣ قطع لكل منها) ، الجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية (٢ قطعة لكل منها).

وأضاف سيادته أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار إستعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوي المحافظات والمراكز المختلفة.