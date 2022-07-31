أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 31 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة
يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل فى إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.
القاهرة
قوم طائرة مجهزة طبيا بنقل الطفل المصرى "ياسين حسام" المصاب بسرطان الدم، من "أبها" بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".
طنطا
يستضيف فريق غزل المحلة على استاده فريق سموحة، فى السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.
الرياض
تقام المباراة الختامية من النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا للشباب للكرة الطائرة، التى تجمع المنتخب السعودى بنظيره البحرينى، بصالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بمحافظة القطيف.
الإسكندرية
تختتم منافسات بطولة العالم للخماسى الحديث للكبار المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية خلال الفترة من 24 وحتى 31 يوليو الجارى بمشارك 43 دولة.
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