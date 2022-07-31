وزارة الرى تشارك فى «حياة كريمة».. اعرف التفاصيل (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مشاركة الوزارة بشكل محورى فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والتى تهدف لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن كاهل المواطنين بهذه المناطق، وتوفير فرص العمل.





جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لاستعراض موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

وأوضح عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الترع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركزا من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم ويجرى تأهيل 1201 ترعة بأطوال إجمالية 4146 كيلومتر بمراكز حياة كريمة، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها حوالى 2392 كيلومترا، وجار العمل فى ترع بأطوال تصل إلى 1754 كيلومترا، كما انتهت الوزارة من تنفيذ عمليتين للحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان، وجار العمل بـ4 عمليات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة، كما تم الانتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية لجوانب نهر النيل بطول 420 مترا بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة قامت بتدبير 108 قطع من الأراضى من منافع الرى بمساحة تجاوز 216 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ)، لإقامة 119 مشروعا خدميا فى إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف)، وكان لمحطات الرفع الخاصة بمشروعات الصرف الصحى النصيب الأكبر من الأراضى المتوفرة بـ48 قطعة أرض تلاها مشروعات مراكز الشباب 13 قطعة ثم المراكز الطبية 8 قطع، المواقف النموذجية 6 قطع، المدارس 5 قطع، الأسواق الحضرية 5 قطع، الوحدات البيطرية 4 قطع، وحدات الإسعاف وملاعب ومحطات معالجة الصرف الصحى 3 قطع لكل منها)، الجمعيات الزراعية والمجمعات الخدمية والزراعية 2 قطعة لكل منها.

وأضاف أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز فى المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.