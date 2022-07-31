وزيرة الهجرة: مصر تقف فى صف أبنائها لعودة حقوقهم

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، أن الدولة المصرية تقف فى صف أبنائها لعودة حقوقهم كاملة بالتوازى مع احترام قوانين البلد المضيف، وتحرص على متابعة تفاصيل الشكاوى والاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لهم.





وأعلنت مكرم - عقب استعراض تقرير بشأن موقف تلقى شكاوى المواطنين بالخارج الواردة خلال شهرى مايو ويونيو 2022 - نجاح الوزارة فى إعادة مواطن مصرى يعمل بالمملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن، بعد التنسيق مع الجهات المعنية فى كل من مصر والسعودية. وقد أعد التقرير الذى استعرضته وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفير عمرو عباس مساعد الوزير لشؤون الجاليات، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالحرص على التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ووجهت مكرم الشكر للقائمين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وممثلى الوزارة المشاركين بالمنظومة وفرق العمل المكلفة بالتعامل مع الشكاوى وحلها، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعال لحل شكاوى المواطنين بالخارج.

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