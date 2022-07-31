القوى العاملة: تعيين 1595 بينهم 26 «قادرون باختلاف» فى الغربية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1595 شابا، فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم 26 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5762 شابا، كما تم توفير 465 فرصة عمل.





وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية استخرجت 402 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا فى مجال التدرج المهنى، وإلحاق 16 بمنشآت القطاع الخاص، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية، من خلال تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال يونيو الماضى، أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 1211 منشأة (دورى - حملات) يعمل بها 7345 عاملا، وأسفرت عن تحرير 110 محضرا للمنشآت المخالفة، وتلقى 15 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 8 منها، و7 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلا عن بحث 24 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف منحتى مولود جديد لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، و3 منح وفاة 3 عمال بإجمالى 30 ألف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 5 عمال من المسجلين بإجمالى 8200 جنيه لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فأجرت المديرية تفتيشا على 518 منشأة وإعادة التفتيش على 641 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 188 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 547 منشأت لإزالة المخالفات، وتلقى 146 شكوى فى نفس المجال، تم استيفاء 15 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 33 شكوى، و98 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وعقدت 55 ندوة توعية، ومنحت 9 تراخيص لمنشآت، وتم عمل 108 قياسات ميدانية لـ 50 منشأة،كما تم التفتيش على 420 منشأة أخرى فى مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.