توجيهات رئاسية باستمرار تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان تتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "إنشاء مراكز متطورة لتجميع الألبان فى أنحاء الجمهورية، قالت صحيفة الأهرام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان، وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع اللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، وبشير فريد، رئيس مجلس إدارة شركة "الدلتا" الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة، المتخصص فى الصناعات الغذائية ومنتجات الألبان.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الاجتماع تناول متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وتم، فى هذا الإطار، استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان فى برج العرب، وخاصة ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج التى تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة فى هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه بالتدقيق فى توفير كل مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان أعلى مستوى من جودة إنتاج الأجبان، وخاصة تلك التى يتم استيرادها حاليا من الخارج، لتوفيرها فى السوق المحلية، بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذى للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس وجه، فى هذا السياق، بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردنى فى هذا القطاع، بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرية، والحفاظ على مخزون استراتيجى من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "إشادة من النواب والأحزاب بقرارات العفو الرئاسية بعد الإفراج عن 700 شخص"، قالت صحيفة الأهرام، لقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الأشخاص الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية ارتياحا كبيرا فى أوساط الرأى العام وإشادة كبيرة به، حيث أشاد عدد من النواب والأحزاب بقرارات العفو التى أثمرت حتى الآن الإفراج عن 700 شخص منذ بداية الإعلان عن الحوار الوطنى.

ورحب حزب الشعب الديمقراطى بقرار الرئيس وقال الحزب فى بيان له،: "نعد هذا القرار شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم وعليهم أن يغتنموها فى ظل الجمهورية الجديدة".

وفى موضوع مختلف، وتحت عنوان "طائرة مجهزة لنقل طفل "سرطان الدم".. من السعودية للقاهرة"، قالت صحيفة الجمهورية، خصصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج طائرة مجهزة طبيا لنقل الطفل المصرى ياسين حسام المصاب بسرطان الدم من أبها بالمملكة العربية السعودية، إلى مصر اليوم بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة لاستفسارات ومشكلات المصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة حالة الطفل المصرى المصاب بسرطان الدم بالمملكة العربية السعودية، حيث يرقد بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعى.

وأوضحت الصحيفة أن السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ثمنت، حرص الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة، على توفير مكان لعلاج الطفل ياسين، وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة الهجرة قولها، إن التنسيق جاء استجابة لاستغاثة ولى أمر الطفل بتوفير إخلاء طبى جوى بطائرة مجهزة طبيا لاستكمال علاجه بمصر حيث انتهى التأمين الطبى للطفل ولم يعد يغطى تكلفة العلاج، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان فى مصر لتوفير مكان للطفل واستكمال علاجه كما جرت موافاة وزارة الصحة بكافة التفاصيل الطبية عن حالة الطفل، حيث تم التواصل مع أسرة الطفل والمستشفى السعودى الألمانى فى المملكة العربية السعودية، لمعرفة تفاصيل الحالة الطبية الكاملة للطفل.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه فور تلقى استغاثة ولى أمر الطفل ياسين، تم التواصل فورا مع الأطباء والفريق العلاجى، للوقوف على حالة الطفل، وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر دائما فى صف أبنائها فى كل مكان حول العالم.

وتابعت الوزيرة أن الطفل محجوز بالمملكة العربية السعودية فى مستشفى السعودى الألمانى فى منطقة عسير.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان "مراجعة كراسات القائمة النهائية.. لتحديد أوائل الثانوية" قالت صحيفة الجمهورية، بدأ المركز القومى للامتحانات والتقويم بالتعاون مع كنترولات الثانوية العامة الرئيسية فى القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، المرحلة الثانية من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم بدأ فى تحديد أوائل قطاعات الثانوية العامة الأربعة الرئيسية ومراجعة الدرجات لكل طالب دون الكشف عن الأرقام السرية تمهيدا لتحديد قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق، تقوم وزارة التربية والتعليم بمراجعة نتائج الطالب فى كل مادة يدويا بنسبة %5 من المواد الامتحانية والبالغ عددها 19 مادة خاض الطلاب الامتحانات بها فى الفترة من 20 يونيو وحتى 21 يوليو.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك المرحلة تشمل إعداد شيتات النتيجة لجميع الطلاب الذين خاضوا الامتحانات والبالغ عددهم 708 آلاف طالب وطالبة تقريبا، التى تشمل فى المجاميع التكرارية ونسب النجاح بكل مادة إضافة إلى مراجعة أوراق أسئلة الطلاب الراسبين فى الامتحانات للتأكد من دقة التصحيح وعدم استحقاقهم لأى درجة قد تحول موقفهم من راسب لناجح.

وأوضحت المصادر لـ الجمهورية، أنه لن يتم إرسال اسطوانة النتائج للإدارة العامة للامتحانات إلا بعد اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى على أن تقوم بإرسالها للمطابع المتعاقد معها لطباعتها، بشكل يضمن السرية فى عمليات التصحيح لأوراق أسئلة البابل شيت والبالغ عددها 7 ملايين ورقة وعدم تسريب أى نتيجة قبل اعماد الوزير لها.

وفى الأخبار، وتحت عنوان "الحكومة تستعد لمنظومة تداول الاقطان سبتمبر المقبل"، ذكرت الصحيفة، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عقدا اجتماعا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة تداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2022، والذى يبدأ فى شهر سبتمبر المقبل، بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

ونقلت الصحيفة عن وزير قطاع الأعمال العام، تأكيده أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان حققت على مدار الثلاث سنوات الماضية العديد من النجاحات، وأسهمت بشكل كبير فى تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة فى تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين.

وأوضح أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لها سوف تستكمل متابعة تنفيذ المنظومة فى الموسم الجديد 2023/2022 على أن يتم نقل هذه المهمة إلى إحدى الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بدءا من العام المقبل.

وأشار توفيق، إلى الجهود الجارية للتحول إلى التداول الإلكترونى عبر إدراج القطن فى بورصة السلع، وذلك بالتعاون مع بورصة السلع والبورصة المصرية، حيث يتم استلام الأقطان من المزارعين - وفقا للمنظومة فى مراكز للتجميع بالمراكز الإدارية فى المحافظات وإجراء عمليات الوزن والفرز ثم تقام المزادات إلكترونيا عبر شاشات البورصة.

وفى شأن آخر، وتحت عنوان "الحوار الوطنى" يعقد جلسته الثالثة لبحث المحورين الاقتصادى والاجتماعى، قالت صحيفة الأخبار، عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى ظهر أمس ثالث اجتماعاته ضمن فعاليات الحوار الوطنى لمناقشة اللجنتين المشكلتين من أعضائه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية فى المحورين الاقتصادى والاجتماعى، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه، والتى تنص على أن يتبع مجلس الأمناء ثلاث لجان نوعية هى: المحور السياسى والمحور الاقتصادى، والمحور الاجتماعى.

وأوضحت الصحيفة أنه يجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.

وكان الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قد أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة ما انتهت إليه اللجنتان المشكلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية فى المحورين الاقتصادى والاجتماعى، وفى ضوء هذا ينهى المجلس من الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.