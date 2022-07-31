مصر تعزى باكستان: نتضامن معكم فى مصابكم الأليم

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تعرب جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازى والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية ولذوى ضحايا الفيضانات التى ضربت أماكن متفرقة من البلاد، مما أسفر عن وفاة وإصابة المئات".

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وأضافت الخارجية: " تعرب مصر عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع باكستان الصديقة فى هذا المُصاب الأليم".

فيضانات باكستان

وقد لقى عديد من الأشخاص حتفهم جراء الفيضانات العارمة، التى دمرت عشرات المنازل فى شمال غرب باكستان.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" قال تيمور على، المتحدث باسم الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 30 منزلا فى منطقة كوهيستان بإقليم خيبر- باختونخوا، جرفتها الفيضانات العارمة، مما أدى إلى نزوح مئات الأشخاص.

وحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية فإن حصيلة الوفيات الناجمة عن أكثر من خمسة أسابيع من هطول أمطار غزيرة فى أنحاء باكستان بلغت 310 وفيات.

وتوقع مسؤولو الأرصاد الجوية فى باكستان استمرار هطول الأمطار بضعة أيام أخرى.