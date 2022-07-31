طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرتين قويتين بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية.

وتتكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 34 24

بلطيم 32 25

مطروح 32 23

السلوم 33 24

سيوة 37 23

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 23

العريش 33 24

رفح 32 25

رأس سدر 36 26

نخل 36 18

نويبع 38 27

طابا 36 27

كاترين 34 19

الطور 35 24

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 40 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 24

بنى سويف 38 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 42 28

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 41 22

حلايب 36 26

شلاتين 41 26