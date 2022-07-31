الخارجية تتقدم بخالص التعازى لـ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية، فى بيان لها، منذ قليل، نشرته على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك: "تتقدم جمهورية مصر العربية، بخالص التعازى وصادق المواساة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة فى ضحايا الفيضانات التى ضربت شرق ولاية كنتاكى، والتى أسفرت عن وفاة وإصابة العديد من المواطنين الأمريكيين".

وأضافت: "تُعرب مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً على وقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الصديقة فى هذا المُصاب الأليم".

فيضانات كنتاكى

وأعلن حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية، أمس السبت، أن عدد القتلى من جراء الفيضانات المدمرة فى كنتاكى ارتفع إلى 25 ومن المتوقع أن يرتفع أكثر.

وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، كتب آندى بشير على تويتر "لدينا بعض الأخبار السيئة التى نعلنها اليوم من شرق ولاية كنتاكى حيث ما زلنا فى مرحلة البحث والإنقاذ".

وأضاف الحاكم الديموقراطى أن "عدد القتلى ارتفع إلى 25 قتيلاً ومن المحتمل أن يرتفع أكثر".

وقال لشبكة سى إن إن "لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين ليس لدينا أخبار عنهم، وفى هذه المنطقة سيكون من الصعب إعطاء رقم دقيق للمفقودين".

وهطلت أمطار غزيرة على شرق الولاية الريفية ليل الأربعاء الخميس، مما حول بعض الطرق أنهارا وأجبر السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم أثناء انتظار المساعدة.

واستمرت الأمطار الجمعة، قبل أن تتوقف السبت مانحة طواقم الإنقاذ متنفساً.

وقالت خدمات الأرصاد الجوية المحلية "تتحرك جبهة باردة جنوبا ومن المتوقع أن يظل الطقس جافًا نسبيًا اليوم"، محذرة من أن "الطقس الجاف من المتوقع أن ينتهى بعد ظهر الأحد".

وأكد بشير لشبكة "سى أن أن" أن مشكلتنا ستكون الأحد. وأضاف "ستهطل الأمطار مرة أخرى ورغم أننا نعتقد أنها لن تكون أمطارا تاريخية، إلا أن الوضع سيكون صعباً".

وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن حالة "كارثة طبيعية" وأرسل تعزيزات فدرالية لدعم المناطق المتضررة من "العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة".

ومع الاحترار المناخى العالمى الناجم عن النشاط البشرى، باتت الأجواء تحوى كميات أكبر من البخار ما يزيد من خطر حصول فترات من الأمطار الغزيرة على ما يفيد علماء. وقد تتسبب هذه الأمطار إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مرتبطة بالتخطيط العمرانى، بحصول فيضانات.

وتساقط فى أجزاء من ولاية كنتاكى حوالى 20 سنتمترًا من الأمطار فى 24 ساعة، وفى بعض الأماكن ارتفعت مياه الأنهار عدة أمتار فجأة فخرجت عن مسارها.

وفى منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات مهجورة فى كلّ مكان.