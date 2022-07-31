الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة لمدة 6 أيام (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، بينما يكون معتدلا رطبا ليلا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة على فترات متقطعة.

فيما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت الأرصاد إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن نسبة الرطوبة حاليا مرتفعة جدا، ولهذا غهناك فرق بين درجات الحرارة فى الظل ودرجات الحرارة المحسوسة، حيث تزيد درجات الحرارة المحسوسة بمقدار من 2 إلى 3 درجات عن المعلنة.