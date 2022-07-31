12 كلية ومعهدا بجامعة العريش تنتظر طلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وذكر رئيس الجامعة - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن هدف جامعة العريش هو خريج يفى بمتطلبات سوق العمل وفق المعايير العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة نقلة نوعية من التطوير إلى الريادة لوجود برامج مميزة بمواصفات عالمية، بهدف المنافسة العالمية والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الجامعات العالمية والعربية والإفريقية من خلال تقديم تعليم عالى يدعم الابتكار ويخلق جيلا قادرا على الريادة إقليميا وعالميا.

وأضاف البيان أن جامعة العريش تساهم فى الانتقال نحو العالمية وخلق كيان أكاديمى متكامل بالشراكة مع الجامعات المرموقة عالميا، لافتا إلى أن كليات ومعاهد الجامعة تضم كلا من كلية التربية، وكلية العلوم الزراعية البيئية، وكلية التربية الرياضية بنين وبنات، وكلية العلوم، وكلية الآداب، وكلية الاقتصاد المنزلى،و كلية التجارة، وكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، وكلية الطب البيطرى، وكلية الحاسبات والمعلومات، وكلية الطب، ومعهد الدراسات البيئية ( للدراسات العليا).