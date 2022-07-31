محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش طنطا

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا جولة تفقدية مساء اليوم السبت، لمتابعة أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذى يعتبر أهم محور مرورى تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءً من الطريق الزراعى إلى مدخل طنطا الجنوبى، وصولاً إلى ستاد طنطا الرياضى وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية.





وتابع المحافظ، بحسب بيان صحفى صدر اصدرته المحافظة مساء اليوم، الأعمال الجارية فى المرحلة الخامسة بداية من سكة المحلة وحتى كوبرى فاروق بطول 3 كم، حيث يتم تركيب الأرصفة والإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية، ووضع أشجار الزينة، ووج المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال. كما تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش الغفران والتى تمتد من كوبرى قحافة وحتى الداون تاون بطول 2 كم "700 متر ضمن تطوير العشوائيات و 1300 متر ضمن الخطة الاستثمارية". وأكد المحافظ أن التطوير الجارى بالكورنيش حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالى طنطا، وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضارى المتكامل الذى يليق بأهالى الغربية.

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