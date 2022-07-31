جدة - نرمين السيد - شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة موسعة بالمركز أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك الرى بمدينة إسنا، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض، على مساحة 2330 مترًا مربعًا.





وتحررت المحاضر اللازمة ضد التعديات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتأتى هذه الحملة فى إطار توجيهات محافظ الأقصر، مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور للتصدى بكل حسم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين. وفى سياق آخر، شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، زراعة أول مجموعة أشجار مثمرة بطريق الكورنيش الجديد بمدينة القرنة، بموجب عقد الشراكة الثلاثية الموقع بين مركز ومدينة القرنة ووحدة السكان بالمحافظة وجمعية الندى لزراعة 1000 شجرة مثمرة فى المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع شجرة مثمرة". وأوضحت مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، رجاء شوقى، أن تلك المبادرة تأتى ضمن أنشطة الوحدة للحد من التغيرات المناخية وزيادة الإنتاجية من الثمار فى المحافظة وتمهيدًا لاستضافة مصر مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك الرى بإسنا بالأقصر بمساحة 2330 مترًا مربعًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.