الأهلي يقع في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون بالدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:24 مساءً - وقع فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون ‏العرب، والمؤجلة من الجولة الـ21 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 في المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 25 في المركز السادس عشر.

جاءت بداية الأهلي سريعة وسيطر على مجريات اللعب، ولكن تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بشد عضلي في الدقيقة الخامسة، وغادر الملعب، وشارك بدلا منه زياد طارق في الدقيقة الثامنة، وأجرى الأهلي تغييرا اضطراريا ثانيا بنزول حسام حسن في الدقيقة العاشرة بدلا من صلاح محسن للإصابة أيضا.

وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نتيجة عرقلة حمدي فتحي، ولعبها علي معلول مباشرة على المرمى، ولكن أمسك بها محمود أبو السعود، وتحصل حسام حسن على ركلة حرة في الدقيقة 14 أيضا ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن حولها دفاع المقاولون إلى ركنية.

استمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللعب، فيما بادله المقاولون الهجمات ووصل إلى منطقة جزاء الأهلي في أكثر من مرة، وتحصل الأهلي على ركلة حرة في الدقيقة 33 لعبها معلول داخل منطقة جزاء المقاولون، ولكن أبعدها أبو السعود واستمرت بعدها خطورة الأهلي قبل أن يحولها دفاع ذئاب الجبل إلى ركنية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 37 نتيجة عرقلة حسام حسن من قبل أحمد الكوهي داخل منطقة جزاء المقاولون، وتقدم علي معلول لتسديدها، ولكن أهدرها، بعدما تصدى لها محمود أبو السعود، فيما أهدر حسام حسن فرصة تسجيل هدف مؤكد للأهلي في الدقيقة 39.

وحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 43 لعبها معلول داخل منطقة الجزاء وصوبها محمود متولي رأسية ولكنها جاءت سهلة في يد أبو السعود، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى المقاولون التغيير الأول مع بداية الشوط الثاني بنزول محمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي، فيما هدد حسام حسن مرمى المقاولون في الدقيقة 48 ولكنها وصلت سهلة في يد محمود أبو السعود، وتعاطف القائم مع المقاولون في الدقيقة 49 من عمر المباراة بعدما منع رأسية حمدي فتحي الذي لعبها ببراعة بعد استقبال عرضية من زياد طارق، وسدد حمدي فتحي تصويبة من خارج منطقة جزاء المقاولون في الدقيقة 53 ولكن أمسك بها أبو السعود على مرتين.

وأجرى المقاولون تغييرين في الدقيقة 56 بنزول أمادو نياص وعماد فتحي بدلا من محمد سالم وكريم مصطفى، وتحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة 65 ولعبها معلول داخل منطقة جزاء المقاولون ولكن أبعدها الدفاع، وتحصل الأهلي على ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء الذئاب في الدقيقة 68 نتيجة لمس الكرة باليد ولعبها معلول ولكن ارتطمت بالحائط.

وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 69 بخروج محمود متولي ونزول أفشة بدلا منه، وصوب أفشة تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء المقاولون في الدقيقة 71 ولكنها مرت أعلى العارضة.وحصل الأهلي على ركلة جرة مباشرة في الدقيقة 80 نتيجة العنف مع اليو ديانج من فاروقا كابوري، ولكن سددها أفشة في الحائط وبعدها بدقيقة حصل الأهلي على ركلة حرة أخرى نتيجة عرقلة كريم فؤاد ولعبها معلول داخل منطقة جزاء المقاولون ولكنها حولها دفاع المقاولون إلى ركلة ركنية.

وأنقذ محمود أبو السعود فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 85 من كرة ديانج وحولها إلى ركلة ركنية، وأحرز حسام حسن هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 87 ولكن أشار الحكم المساعد بوجود تسلل على رامي ربيعة وهو ما أكده حكم الفار، وفشل الأهلي في هز شباك المقاولون حتى نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، كريم فؤاد وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمود متولي في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر في خط الوسط، وصلاح محسن في خط الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء: حسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد ومحمد محمود ومحمد فخري وزياد طارق.

فيما جاء تشكيل المقاولون من، محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد وفاروقا نور الدين وأحمد الكوهي وحسن الشامي في الدفاع ومحمود عبد العزيز وأحمد الشيمي وأحمد كابوريا وباسم علي في الوسط، وكريم مصطفى ومحمد سالم في الهجوم.