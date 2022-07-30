التضامن: برامج الحماية الاجتماعية تشمل 20% من سكان مصر



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 11:23 مساءً - قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لبرنامج الحماية الاجتماعية، جهود الدولة فى التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، تم بناء قاعدة بيانات فى 2015 وفقا لخرائط الفقر هى التى ساعدتنا فى وضع معايير الاستهداف.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن لبرنامج الحماية الاجتماعية، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن المكسب الحقيقى فى بناء قاعدة البيانات ساعدنا عند وضع حزمة مساعدات أصبحت أسهل نظرا لوجود تلك القاعدة.

ولفتت إلى أنه فى مارس وتنفيذا لتوجيهات الرئيس تم الإعلان عن حزمة لمواجهة الحرب الروسية وبالفعل توسعنا فى برنامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة العالمية.

وتابعت مساعد وزيرة التضامن لبرنامج الحماية الاجتماعية، أن هناك 500 ألف أسرة تم ضمهم ضمن برنامج تكافل وكرامة، بـ3 مليار جنية وكذلك يتم التخطيط لتوزيع 2 مليون كرتونه مدعمه لمدة 6 شهور وتم استهداف الأسر المستحقة وفقا لخرائط الفقر.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن لبرنامج الحماية الاجتماعية، أن هذه البرامج تشمل 20 % من سكان مصر ويتم استهدافهم ببرامج الحماية المدنية، للتحفيف من الأزمة العالمية نظرا لارتفاع أسعار السلع، ونستمر فى البرامج المعاونة مثل سكن كريم ووصلات الكهرباء والغاز والسكن والبديل ونظام المعاشات والزيادة التى حدثت فيها.

وأوضحت مساعد وزيرة التضامن لبرنامج الحماية الاجتماعية، أن هناك 10.7 مليون شخص سيستفيد من نظام المعاشات، وكذلك الدعم الاستثنائى، والدولة تدخلت بشكل سريع لدعم الأسر الأكثر الاحتياجا لكن يجب أن ندعو الجميع للتمكين الاقتصادى لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل لهم.

من جانبه قال مصطفى زمزم عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى ورئيس مجلس إمناء صناع الحياة، إن الرئيس السيسى طالب بالتوسع فى الحماية المدنية ووضع مظلة حماية مدنية ولابد أن يكون دعم مادى مباشر للأسر الأكثر احتياجا، لذلك تم تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى وتم تدشينه فى فبراير 2022 إلا أن رسالته بدأت تتواجد بشكل فعال على أرض الواقع وهذا أمر له العديد من الأسباب حيث صدق النوايا من جميع الأطراف المشاركة فيه.

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم " أن هناك 400 ألف أسرة يتم التكفل بمرتبات لهم من التحالف الوطنى للعمل الأهلى، مثل الأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة، ونضع فى الخطة استراتيجية التمكين عن طريق توفير فرص عمل لهم وبناء مجمعات صناعيه مثل الحرف اليدوية ولابد من دعم مباشر ومادى للتمكين الاقتصادى.

وأكد أن المجتمع المدنى يتحمل 30% من المنظومة الطبية فى مصر، ومستشفياتها منتشرة بمحافظات الجمهورية ويجب دعم تلك المستشفيات كى يزيد الخير.