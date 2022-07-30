أنشطة وإنجازات.. «الرعاية الصحية» تصدر نشرتها الأسبوعية (صور)

جدة - نرمين السيد - واستهلت النشرة، بانعقاد الاجتماع الدورى لتنسيقية التأمين الصحى الشامل رقم 16، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس اللجنة التنسيقية ورئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، بهدف تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وأعلنت تنسيقية التأمين الصحى الشامل، موافقة مجلس الوزراء على التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية بداية من العام المالى الحالى 2023-2022، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك.

وأضافت تنسيقية التأمين الصحى الشامل، أنها تتابع تكليفات رئيس مجلس الوزراء للانتهاء من الإجراءات التنسيقية بين كل الجهات المعنية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، منوهة إلى امتداد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد لمحافظتى السويس وأسوان نهاية العام الحالى.

وتابع: "أنه ترتكز منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية على 54 مركز ووحدة طب أسرة إضافة إلى 12 مستشفى، كما نوه إلى تسجيل أكثر من 1,2 مليون مواطن ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية".

وناقشت تنسيقية التأمين الصحى الشامل، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الوضع الحالى لمركز الاتصال الآلى للمنظومة 15344، وإعداد مقترح لكيفية تشغيله وتطوير أدائه وزيادة خدماته خلال الفترة المقبلة، لضمان الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن المنظومة.

وتابعت النشرة، بلقاء الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع السيد ريكو إيلوفينيو، مستشار منظمة الصحة العالمية للتمويل الصحى، لبحث سبل التعاون لتعزيز نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية بطرق مبتكرة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار بمجال الرعاية الصحية بمصر.

ولفتت النشرة، إلى بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالوظائف القيادية والإشرافية والتكرارية بفرع وإدارات ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك فى إطار التشغيل التجريبى للمنظومة بالمحافظة.

ونوهت، أنه تم الانتهاء من اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بمعهد رعاية فايد الفنى للتمريض بالإسماعيلية، فضلا عن استمرار حملة (صحتك ثروتك) لدعم صحة الرجل بمحافظة بورسعيد وذلك خلال شهر أغسطس 2022.

وتطرقت، إلى نجاح تجديد تسجيل 4 مراكز ووحدات طب أسرة (عين غصين، فايد، المحسمة القديمة، التل الكبير) بالإسماعيلية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وفق أحدث المعايير الدولية.

وأضافت، أنه تم استحداث تقنية الديجيتال باثولوجى (التشخيص الرقمى الأورام) بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والإسماعيلية وإقليم القناة.

واختتمت النشرة، بنجاح إجراء 40 عملية قسطرة قلبية خلال 3 أيام فقط بمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إضافة إلى نجاح 200 عملية رمد متنوعة خلال شهر واحد فقط بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، وكذلك نجاح أول جراحة ميكروسكوبية لإعادة توصيل الشرايين والأعصاب الدقيقة ليد مريضة وإنقاذها من بتر شبه كامل لليد بمستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد.

تجدر الإشارة إلى أن (رعاية نيوز)، نشرة إخبارية تصدر بشكل دورى أسبوعيا عن المركز الإعلامى للهيئة، لنشر أهم إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية، للنشر والتوعية بأهم الخدمات والرعاية الصحية المتعلقة بصحة المواطن المصرى وكيفية الانتفاع بها.

إضافة، إلى أنها تسهم فى عملية دحض الشائعات حال ظهورها، والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن وسلامته.