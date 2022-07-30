الأنبا يوانس يفتتح نادى البطل بكنيسة مار جرجس بأسيوط

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، اللقاء الثانى عشر من سلسلة لقاءاته مع فتيان وفتيات الكنيسة.



جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها، اللقاء الثانى عشر من سلسلة لقاءاته مع فتيان وفتيات الكنيسة. وخلال اللقاء، افتتح نادى ومركز البطل بكنيسة الشهيد مار جرجس بأسيوط، لتقديم الخدمات المختلفة لشعب الكنيسة.

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