الأزهر يوضح الدروس المستفادة من الهجرة النبوية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف إنفوجراف يوضح الدروس المستفادة من الهجرة النبوية: ومن أبرز الدروسة المستفادة هى الأخذ بالأسباب، حيث بذل النبى محمد - صلى الله عليه وسلم- كل ما فى وسعه مع صاحبه أبى بكر الصديق رضى الله عنه، لإنجاح الهجرة.

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