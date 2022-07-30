«بعد التتويج بكأس الدرع الخيرية».. محمد صلاح يضيف سابع ألقابه مع ليفربول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 09:29 مساءً - نجح النجم المصرى محمد صلاح فى إضافة سابع ألقابه مع فريقه ليفربول، بعد تتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية، على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "كينج باور".

وضم محمد صلاح لقب كأس الدرع الخيرية إلى 6 ألقاب أخرى توج بها مع ليفربول، وهى دورى أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، الدورى الإنجليزي 2019 - 2020، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية عام 2019، وكأس الاتحاد الإنجليزي، والرابطة الإنجليزية الموسم الحالى 2021 - 2022.

وكان محمد صلاح قد سجل ثانى أهداف الريدز فى مرمى السيتي فى الدقيقة 83 من زمن المباراة، عن طريق ركة جزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، شارك محمد صلاح بشكل مباشر فى 13 هدفًا لليفربول ضد مانشستر سيتي (8 أهداف ، 5 تمريرات حاسمة) ، وهو أكبر حصيلة أهداف له ضد فريق واحد مع الريدز.

وأضافت الشبكة أن أهدافه الثمانية ضد مانشستر سيتي منذ 2017-2018 هي أكبر عدد يسجله أي لاعب مقابل السيتيزينز في هذا الوقت.

وكان محمد صلاح قد أنضم لصفوف فريق ليفربول فى صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي فى صفقة كلفت خزينة الريدز مبلغ 42 مليون يورو.