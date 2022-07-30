محافظ دمياط تهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

جدة - نرمين السيد - وأشادت منال عوض بجهود الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية لخروج امتحانات هذا العام بالصورة المثلى، وبدور التعليم الأزهرى بالمنظومة التعليمية بمصر لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.. وأكدت أن الأزهر الشريف منارة تقوم بمهمة جليلة.

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