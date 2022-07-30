جمارك مطار سوهاج تحبط تهريب كمية من أدوات ومستحضرات التجميل (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى، برئاسة عاطف عبدالشافى مدير الجمرك من ضبط كمية من أدوات ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة طائرة خطوط العربية رقم 413 اشتبه أحمد على أبوكريشه مأمور تفتيش الركاب فى الراكب "م. ف. م"، مصرى الجنسية.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة أحمد جمال شعيب مأمور الفحص، وحسن على أبوكريشة مدير إدارة الفحص بالأشعة، فتبين وجود كثافات وأشياء متماثلة متعددة ومعتمة.

وبالعرض على عاطف عبدالشافى، مدير الجمرك، قام بتشكيل لجنة برئاسة فيصل أبو عميرة، مدير الحركة وعبدالباسط العويضى، وأحمد محمد أمين، وحكم حافظ، مأمورى الجمرك لتفتيش الحقائب، بحضور أحمد حسن الغرابلى مأمور مكافحة التهرب الجمركى وهبة حنفى مأمور الأمن الجمركى، فتبين وجود 1800 عبوة وزجاجة من أدوات ومستحضرات التجميل، منها: (زيوت وكريمات وبلسم وسيرم للشعر وكريمات للجلد وواقى للشمس وبخاخ مثبت للمكياج وبودرة للوجه والحواجب وغسول للوجه ومزيل للمكياج وماسكرة ومصحح للحواجب وايشادو وأقلام كحل وأقلام روج وعطور وبخور).

وتقدر التعويضات الجمركية المستحقة الجمركى بحوالى 392 ألف جنيه.

قرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 22 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.