الكشف عن بقايا مبنى بأبوصير ربما يعود لأحد معابد الشمس المفقودة (صور)

جدة - نرمين السيد - اكتشفت البعثة الأثرية الإيطالية البولندية المشتركة، والعاملة بمعبد الملك "نى وسررع" بأبوغراب شمال أبوصير، عن بقايا مبنى من الطوب اللبن أسفل المعبد، والذى تشير الدراسات المبدئية إلى أنه ربما يكون أحد معابد الشمس الأربعة المفقودة من الأسرة الخامسة والمعروفة من خلال المصادر التاريخية، والتى لم يتم الكشف عنها حتى الآن، صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لافتا إلى أنه سيتم إستكمال الحفائر بالموقع للكشف عن المزيد حول هذا المبنى.





وأضاف د. مصطفى وزيرى، أن بقايا المبنى المكتشف يتم الوصول إليه، من خلال مدخل مشيد من الحجر الجيرى، يؤدى إلى المنطقة بين المخازن فى الشمال ومنطقة الفناء الواسع إلى الغرب حيث يوجد أرضية ممهدة من الطوب اللبن وتحتوى على بلوكات ضخمة من الكوارتز بعضها ذو وجه مثقول ومغروسة فى الأرضية أسفل أرضية معبد "نى وسررع".

فيما أضاف د. أيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أن بقايا المبنى المكتشف تشير إلى أنه مشيد من الطوب اللبن، وقد تم إزالته جزئيا بواسطة "نى وسررع" لبناء معبده، لافتا إلى أنه تم الكشف عن العديد من الأوانى الفخارية بالموقع والتى ربما استخدمت فى طقوس الأساس للمعبد الأقدم والذى تم الكشف عنها فى الركن الشمالى الشرقى من الداخل لمعبد الشمس وأسفل البلاطات الحجرية لأساسات معبد الملك "نى وسر رع".

ومن جانبه قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة آثار سقارة أن ودائع الأساس وجدت فى مستوى السور المشيد من الطوب اللبن للمعبد القديم وهى عبارة عن أوانى البيرة وأوانى ميدوم وبعض الأوانى ذات الحافة الحمراء.

وأضافت د. روزانا بيرلى رئيس البعثة من جامعة نابولى أنه تم العثور أيضا على العديد من أجزاء من الأختام الطينية والتى تحمل أسماء ملكية منها يحمل الاسم الحورى للملك "شبسسكارع" من الأسرة الخامسة والذى لا نملك عنه معلومات كثيرة، مؤكدة على أن المكتشفات الجديدة ربما تشير إلى وجود أنشطة له فى هذا الموقع مما قد يغير من معرفتنا عن تاريخ هذا الملك خاصة وعن الأسرة الخامسة عامة.

وأكد ماسيمليانو نوزولو رئيس البعثة من الأكاديمية البولندية للعلوم بوارسو أن البعثة سوف تستكمل عملها فى القريب العاجل، فى محاولة للكشف عن المعبد القديم، وإزاحة الستار عن المزيد من الأسرار حول هذا المبنى.