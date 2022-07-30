معلومات الوزراء يناقش غدا مستهدفات ”سياسة ملكية الدولة” بالطباعة والتغليف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 07:29 مساءً - يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الأحد، ورشة عمل فى إطار سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الطباعة والنشر والتغليف، وممثلى اتحاد الصناعات، والجهات الحكومية المعنية.

يذكر أن "مركز المعلومات" كان قد انتهى من عقد 15 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.