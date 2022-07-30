7 معلومات عن محور دراو بأسوان ودوره فى التنمية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعرض الهيئة العامة للطرق والكبارى، أبرز المعلومات عن المحور، الذى يبلغ طوله 18 كــم، بواقع حارتين مرورية لكل اتجاه، ويستهدف المحور الربط بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة – أسوان" حتى الطريق الصحراوى الغربــى "القاهرة – أسوان" عابرا نهر النيل والطريـق الزراعى الغربى"القاهــرة – أسوان"، جنـوب مدينـة دراو.
ويساهم المحور فى ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوى الغربى والشرقى مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة فى ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوى الغربى، وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، كما سيمتد المحور غربًا حتى موقع محطة القطار الكهربائى السريع بدراو لتبادل الخدمة بينهما.
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