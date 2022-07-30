مركز أورام أسوان يتسلم جهاز «الميكروويف» لعلاج مرضى الكبد بجنوب الصعيد

جدة - نرمين السيد - تسلم مركز أورام أسوان اليوم السبت، جهاز "الميكروويف" لعلاج أورام الكبد، الذى يعد الأول من نوعه بمحافظة أسوان وجنوب الصعيد لخدمة وعلاج مرضى الأورام الكبدية على مستوى أسوان وجنوب الصعيد.





وصرح مدير مركز أورام أسوان الدكتور محمد شوقى الموافى بأن هذه التقنية تعد من أحدث تقنيات العلاج لأورام الكبد بمصر والعالم، وجرى استحداثها بمركز أورام أسوان لعلاج مرضى الكبد. و قال الموافى إنه تم اليوم إجراء أول حالة حقن شريانى لورم بالكبد بالقساطر متناهية الصغر، والتى تعد أيضا من التكنولوجيات الحديثة لعلاج مرضى الكبد داخل المركز.

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