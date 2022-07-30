جدة - نرمين السيد - أكد د محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تستقبل المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والوقاية والتحصينات المقررة بصفة دورية للحيوانات ضد الأمراض والأوبئة.





وأكد رجائى فى تصريحات له، أن الحديقة خالية تماما من أى أمراض وصحة جميع الحيوانات بحالة ممتازة. وأشار إلى أنه نظرا لموجة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد حاليا، فإنه يتم تنفيذ برنامج مكثف لتخفيف تأثير الحرارة على الحيوانات، يتضمن حمام دش مائى للحيوانات والطيور بصفة مستمرة. كما يتم عمل تندات لوقايتها من الشمس، وأيضا عمل مجرى مائى داخل سور الحيوانات لترطيب الحرارة مع رش الشوارع والطرقات بالمياه وتقديم المثلجات والأغذية المبردة لبعض الحيوانات التى تحتاج ذلك، مثل الشمبانزى والقرود وسباع البحر وغيرها. يذكر أن حديقة الحيوان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والرحلات المختلفة، نظرا للتطوير الكبير الذى شهدته مؤخرا كما أن قيمة تذكرة دخول الحديقة 5 جنيهات فقط طوال أيام الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حديقة الحيوان: استقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع خلال إجازة الصيف (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.