الجيزة: إزالة تعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء فى العياط (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت محافظة الجيزة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم السبت، إنه تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية عبارة عن أساس وغرفة بالبلوك قرية برويش التابعة للوحدة المحلية ببرنشت على مساحة حوالى قيراط 175 مترًا تقريبًا.

وأزالت الحملة شدة خشبية الدور الثانى بعد الأرضى بقرية جرزا على مساحة 100متر تقريبا، فى نطاق الوحدة المحلية بالقطورى، كما تم إزالة حالة تعدٍ عبارة عن 3 غرف بالطوب الأحمر بالدور الأول فوق الأرضى على مساحة حوالى 50 مترًا تقريبًا بقرية برويش التابعة للوحدة المحلية ببرنشت.

وجرى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الازالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.