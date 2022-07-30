شعراوى: بدء اختبارات الالتحاق ببعض دورات الخطة التدريبية الجديدة اليوم بمركز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 05:26 مساءً - أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2022/2023 ، اليوم السبت (30/7/2022 )، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات و الوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين TOT ، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسى في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة ، و بما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، و تحقيق رؤية مصر 2030.

و أوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن دورات الـ (TOT) التي ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية تساهم في افراز عناصر قادرة علي الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ، ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات ، مشيرا الى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم علي تصميم البرامج التدريبية ، و مهارات العرض والتقديم ، و معرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها اثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين ، وبما يعمل علي تطوير مهارات العاملين بالمحليات وانعكاس ذلك علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء شعراوي أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو اعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات الي الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، لافتاً إلي انه سيتم الاستعانة بخريجى دورة TOT ً فى بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.