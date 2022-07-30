وزير النقل يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الهجري الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 05:26 مساءً - هنأ المهندس كامل الوزير وزير النقل، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد معاهدا بالعمل على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لاستكمال تنفيذ كافة مشروعات النقل في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في عهده.

جاء ذلك خلال جولة وزير النقل لمتابعة تنفيذ أعمال تنفيذ جسر القطار والتي تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتي تحمي جوانب الجسر والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع.

وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع في التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذي يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي يتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.

وتفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التي تقع شرق النيل واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة والمخطط الاستثماري لها ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة.

في سياق اخر، شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ توقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهما اتفاقية تشغيل محطة TMT لمده 15 عاما Terminal Operating Agreement بظهير فني من شركة CMATH، واتفاقية تقديم خدمات تداول الحاويات Terminal Service Agreement لمجوعة خطوط CMA CGM الملاحية لمدة 5 سنوات، لتقديم خدمات شحن وتفريغ حاويات الخط الملاحي CMA CGM، من خلال الرصيف الجديد للمحطة.

ووقّع كل من اللواء البحري عبد القادر درويش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراضEGMPT، والسيدة كريستيين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والتشغيل لخطوط CMA CGM الملاحية، والسيد لوران مارتن الرئيس التنفيذي لشركة CMATH القابضة للمحطات.