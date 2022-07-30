انطلاق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 05:26 مساءً - انطلق الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم /السبت / وذلك ضمن فعاليات الحوار الوطني، بالأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضائه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي.

كما يناقش المجلس -خلال الاجتماع - إنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر - خلال اجتماعه الثاني - تشكيل لجنتين من أعضائه، كل لجنة تضم 4 أشخاص يقترحون على مجلس الأمناء مكونات اللجان الفرعية للمحورين الاجتماعي والاقتصادي وقضاياهم.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني إن لجنة المحور الاقتصادي تتضمن (جودة عبدالخالق، ومحمد فايز فرحات، وأميرة صابر، وطلعت عبدالقوي)، أما لجنة المحور الاجتماعي تتضمن (فاطمة خفاجي، وأحمد الشرقاوي، وريهام باهي، وجمال الكشكي).

وأضاف رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطني قرر البدء بالمحور السياسي وبنوده هي الحريات والحقوق السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة.