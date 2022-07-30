التنمية المحلية: بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية بمركز سقارة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات، اليوم السبت، بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين TOT، لافتا إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالمحافظات لدوره الرئيسى فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإدارى بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.





وقال وزير التنمية المحلية إن دورات الـ"TOT" التى ينظمها مركز سقارة فى خطته التدريبية تساهم فى إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيا فى المحافظات، مشيرا الى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم على تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهنى وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات. وأضاف "شعراوى"، أن الهدف العام لبرامج TOT التى ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التى تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات الى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة ، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجى دورة TOT فى بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

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