وزير القوى العاملة: استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد مكانتها عالميا

جدة - نرمين السيد -

وأكد الوزير ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسؤولى مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة والتى تم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة، وتفعيل الربط الالكترونى بين المديريات والوزارة وفقا لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل فى ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل فى كافة أعمالها.

جاء ذلك خلال استئناف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث عقد اجتماعا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة ، مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح ، لبحث عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها التحول الرقمى، واستحداث آليات جديدة فى منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية ، ومناقشة العقبات والمشكلات التى تواجه المكاتب فى أداء أعمالها.

ووجه الوزير مدير المديرية ومديرى الإدارات، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة فى سهولة ويسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسى من عناصر الحياة اليومية للعاملين.

وشدد الوزير على أهمية استكمال منظومة التحول الرقمى فى أعمال المديرية وإداراتها وفقا لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الشأن ، على البرامج الإلكترونية التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة ، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.

وكان الوزير قد رحب فى مستهل اللقاء بالحضور ، مقدما لهم التهنئة بمناسبة العام الهجرى الجديد ، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود والإخلاص فى أداء الأعمال فهو السبيل للحصول على نتائج ملموسة داخل المجتمع بالخدمات التى تقدمها المديرية والإدارات والمكاتب التابعة لها من جهود فى مجال التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل والاتصال النقابى لتوفير بيئة عمل آمنة.

وأوضح الوزير أن الوزارة لها دور ملموس داخل المجتمع المصرى بأعمالها فى العديد من الملفات ومنها التشغيل وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات والقرى والنجوع ، بما يعود بالمردود الإيجابى على نظرة المجتمع للوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها.

ونوه الوزير إلى أن الوزارة أصدرت قرارا فيما يخص اختصاصات الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومسئوليتها عن كل إدارة مناظرة لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، مما يسهم فى متابعة سير العمل بشكل مركزى و إصدار القرارات لتسهيل الأعمال.

كما وجه سعفان بضرورة استكمال توفير التدريب اللازم لمفتشى السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بديوان عام الوزارة ، على آليات العمل المستحدثة وقوائم التفتيش الجديدة ، واستخدام منظومة الحوسبة الجديدة وآلياتها ، لضمان أعلى مستوى آداء ممكن من جميع المفتشين فى كافة مجالات العمل ، وكذلك لتسهيل بناء قواعد البيانات المتكاملة عن المنشآت ومنع المخالفات.

وأشار الوزير إلى ضرورة حصر إحتياجات المديريات من البنية الإلكترونية فى المقام الأول ، وكذلك الأجهزة والمعدات والمبانى التى تحتاج للتطوير والتحديث والإنشاء ، وكذلك المخصصات لكل مديرية من المديريات وفق الموازنة والخطة الموضوعة.

ولفت إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار والأعمال على العاملين داخل المديرية ومكاتبها ، مع وضع معايير موضوعية نزيهة لتقييم أداء الموظفين، مع مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين فى أداء أعمالهم من قبل مديريهم ، تحت إشراف مديرى المديريات بصفة دورية.

حضر اللقاء ، من الوزارة ، خالد رضوان مستشار الوزير لصندوق الطوارئ ، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة ، ورضا العربى مساعد المستشار المالى للوزير ، ومن مديرية القوى العاملة بمطروح عاطف درويش مدير المديرية ، وهانى فاروق مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، وأيمن على مدير إدارة الشئون المالية والإدارية ، ومصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وخالد عبد العزيز مدير إدارة الرعاية والإتصال النقابى، ومحمد رشدى مدير مكتب السلامة بالعلمين ، وحامد فاروق مدير مكتب السلامة الحمام والضبعة ، وفتحى حامد مدير مكتب عمل العلمين، وأحمد مختار مدير مكتب العمل بالضبعة ، وعلى عبد العزيز ومنصور سعيد بالمكتب.