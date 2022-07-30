وزير النقل: القطار الكهربائى نقلة حضارية فى وسائل المواصلات بمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيسى هيئتى الأنفاق والطرق والكبارى واستشارى المشروع ورؤساء الشركات المنفذة لأعمال تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع "العين السخنة- العلمين"، "مطروح- الفيوم" وذلك فى المسافة من حلوان حتى العاصمة الإدارية الجديدة بطول حولى 52 كم.





بدأت الجولة بمتابعة معدلات إنشاء كوبرى جنوب حلوان على النيل من طريق التبين( امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /اسوان الزراعى بطول 2.52 كم وبعرض 13.66متر والتوسعة بعرض 28.66 متر وحيث يتكون المشروع من جزء بالنيل بطول 460 متر وجزء بالجزيرة بطول 480 متر وجزء بالطريق البرى بطول 1.58 كم، ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان التى تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة التى تقع شرق النيل واطلع الوزير على معدلات تنفيذ المحطة والمخطط الاستثمارى لها ووجه بتكثيف الأعمال والالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من كافة الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتفقد وزير النقل أعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية (كبارى - برابخ) فى المسافة من محطة القاهرة وحتى محطة محور نجيب ثم تابع الوزير تقدم معدلات تنفيذ محطة محمد نجيب والتى تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، كما تم الاطلاع على ما تم إنجازه فى المحطة المركزية (محطة العاصمة) وهى محطة تبادلية مع القطار الكهربائى الخفيف وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة وذلك بتبادلها مع القطار الكهربائى الخفيف LRT وتعد من أكبر المحطات فى الشرق حيث تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

وتابع الوزير خلال جولته أعمال تنفيذ جسر القطار والتى تشمل أعمال الأتربة والأساس والأعمال الصناعية وخرسانات الميول والتى تحمى جوانب الجسر والتقى الوزير مع العمال والمهندسين المشاركين بالمشروع وتقدم الوزير وكل العاملين بوزارة النقل بالتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد معاهدين فخامته بالعمل على مدار الساعة وبذل كافة الجهود لاستكمال تنفيذ كافة مشروعات النقل فى ظل النهضة الكبيرة التى يشهدها هذا القطاع فى عهد الرئيس.



وأكد وزير النقل على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى التوقيت المحدد وخاصة مع أهمية هذا المشروع الذى يعتبر أحد ركائز منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى يتم تنفيذها والتى ستمثل نقلة حضارية جديدة فى وسائل المواصلات فى مصر.



وأشار الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائى السريع ملحمة عظيمة تنفذها كبريات الشركات المصرية وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بتدشين الخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم فى 7 نوفمبر القادم لافتا الى المشروعات حاليا يتم تدشينها عندما يتحقق اسباب النجاح لها حيث سيكون فى هذا التوقيت سيكون معظم أعمال الجسور والمحطات فى المسافة من السخنة فالعاصمة فحلوان قد تم الانتهاء منها وتحالف سيمنز والمقاولون العرب واراسكوم قد بدأوا فى تركيب السكة واعمدة وكابلات الكهرباء والقضبان بدأت فى الوصول لافتا الى أن هناك مفاوضات مع شركة سيمنز ان يكون هناك 40 كم على الاقل 15 أو 20 كم قبل محطة العاصمة الإدارية و20 او 25 كم بعدها حتى محطة محمد نجيب قد تم الانتهاء من كافة الاعمال بها فى هذا التوقيت مشيرا الى انه جارى حاليا التفاوض مع سيمنز لبدء توريد أول قطار فى هذا التوقيت ليتم تدشين المشروع به بدلا من البدء فى توريد أول القطارات منتصف 2023.



يذكر أن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العلمين - مطروح- الفيوم )، يبلغ طوله 660 كم، ويشمل 22 محطة وأن السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة، وسينقل مليون راكب/يوم و8500 طن بضائع/يوم وسيسهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة حيث سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب.

لافتا إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع التى ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.