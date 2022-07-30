نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2022 “الموعد الرسمي” المُعلن من وزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مرتبات شهر اغسطس 2022، يسأل الكثير من الناس عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس حيث يبدأ الموظفين العاملين فى الدولة فى قبض مرتباتهم وذلك بدءاً من 24 أغسطس، وسيستمر صرف مرتبات شهر أغسطس لمدة خمس ايام وفقاً لما أوضحته وزارة المالية فى بيان لها بما يخص صرف مرتبات شهر أغسطس وسبتمبر 2022، أنه سيتم تقسيم والوزارات والإدارات والمؤسسات التابعة لها خلال 5 أيام، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الموظفين والتوزيع الجغرافي لهذه الوزارات والمديريات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2022

وقالت الوزارة إن حقوق العاملين في ماكينات الصراف الآلي ستمنح وفقا للتاريخ المعلن في النظام المالي الإلكتروني كما تعمل الوزارة في مواعيد الصرف لشهر أغسطس لاتخاذ الاحتياطات وتقليل ازدحام أجهزة الصراف الآلي للتسهيل على مواطنيها وتخفيف العبء عليهم،وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2022 لموظفي 33 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ومن ثم سيتم دفع أجور 33 وزارة وهيئة في 25 أغسطس،وسيتم صرفالمرتبات لجميع الوزارات والإدارات الأخرى في 28 و 29 و 30 أغسطس 2022،وسيتم صرف رواتب 33 وزارة لشهر سبتمبر 2022 في 21 سبتمبر وذلك للعاملين فى الدولة، تليها رواتب 33 وزارة في 22 سبتمبر، وجميع الوزارات والجهات الأخرى في 25 و 26 و 27 سبتمبر.

جهود الدولة للحد من انتشار كورونا

حثت الوزارة المسؤولين الحكوميين على إخطار الموظفين بتاريخ بدء صرف المرتبات للمساهمة في تقليل الازدحام على أجهزة الصراف الآلي قدر الإمكان بما يتماشى مع جهود الدولة للحد من الازدحام كجزء من الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار فيروس كورونا وتسهيل المواطنين وتخفيف العبء.

ودعا طارق بسيونى العاملين في الجهات الإدارية إلى عدم ازدحام على أجهزة الصراف الآلي، خاصة وأن الرواتب متاحة دائمًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة لذلك يجب عدم التزاحم على ماكينات الصراف الألى وذلك من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.