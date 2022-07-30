الرئيس السيسى يستعرض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 يوليو 2022 04:30 مساءً -

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، و بشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الاعمال محمد حلاوة".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".