عاجل.. السيسى يتابع مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".
وجرى فى هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنويا.
ووجه الرئيس بالتدقيق فى توفير جميع مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان اعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان، لا سيما تلك التى يتم استيرادها حاليا من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلى، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.
كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذى للشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية، وإنتاج الأعلاف، بهدف تغطية احتياجات السوق المحلى، ووجه الرئيس فى هذا السياق بترسيخ الشراكة مع الجانب الأردنى فى هذا القطاع بهدف توفير سلالات ذات إنتاجية عالية من اللحوم للسوق المصرى، والحفاظ على مخزون استراتيجى من الرؤوس الحية داخل مصر، إلى جانب تخفيض الاعتماد على الاستيراد.
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