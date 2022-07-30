«مودة» يطلق مرحلة جديدة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين

جدة - نرمين السيد - أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان.





وذكرت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان اليوم السبت، أن المشروع قام بالإعداد مسبقاً لهذه المرحلة عن طريق عقد اجتماع تخطيطى مع ممثلى مديريات التضامن الاجتماعى لتنسيق كل الاحتياجات اللوجيستية وصياغة الخطط التنفيذية الخاصة بالتدريبات حتى نهاية العام الحالى.

وأوضحت أن الفعاليات التدريبية بدأت بمحافظات (أسوان، الأقصر، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، أسيوط والسويس) وقد استفاد من تلك التدريبات حتى الآن 1746 مشاركًا، مشيرة إلى أن المشروع يهدف من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين من المخطوبين، بحضور طرفى العلاقة معاً، مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسؤولية، وأهم ملامح سنة أولى زواج والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التى تقابل الأسرة فى مختلف الجوانب، بإلاضافة للتأكيد على المشاركين مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة ومنها وسائل تنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، وأهم الرسائل المتعلقة برعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية.

وأشارت إلى أنه يقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى استشاريين متخصصين فى مجال تنظيم الأسرة فى مجال الصحة الإنجابية.