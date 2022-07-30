وذكرت وزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان اليوم السبت، أن المشروع قام بالإعداد مسبقاً لهذه المرحلة عن طريق عقد اجتماع تخطيطى مع ممثلى مديريات التضامن الاجتماعى لتنسيق كل الاحتياجات اللوجيستية وصياغة الخطط التنفيذية الخاصة بالتدريبات حتى نهاية العام الحالى.
وأوضحت أن الفعاليات التدريبية بدأت بمحافظات (أسوان، الأقصر، المنوفية، بورسعيد، الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، أسيوط والسويس) وقد استفاد من تلك التدريبات حتى الآن 1746 مشاركًا، مشيرة إلى أن المشروع يهدف من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين من المخطوبين، بحضور طرفى العلاقة معاً، مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسؤولية، وأهم ملامح سنة أولى زواج والطرق المناسبة للتعامل مع التحديات التى تقابل الأسرة فى مختلف الجوانب، بإلاضافة للتأكيد على المشاركين مجموعة من أهم الرسائل المتعلقة بصحة الأسرة ومنها وسائل تنظيم الأسرة ومنافعها المختلفة، وأهم الرسائل المتعلقة برعاية الزوجة خلال فترات الحمل والولادة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الرسائل الشرعية والدينية المتعلقة بالحياة الأسرية.
وأشارت إلى أنه يقوم على تنفيذ تلك التدريبات نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى استشاريين متخصصين فى مجال تنظيم الأسرة فى مجال الصحة الإنجابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مودة» يطلق مرحلة جديدة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.